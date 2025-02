Libri e riviste entrano in fabbrica, Spazio Cult a Laminati Cavanna

Piano piano alla Laminati Cavanna di Calendasco, la cultura conquista spazi insoliti, libri e riviste entrano in fabbrica, testi tecnici ma anche Fabio Volo o i volume d’arte locale, una tesi di laurea, e il best seller di questi ultimi giorni “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera” di Guendalina Middei, e il libro “La magia dei cani”, storie di canie e padroni sostenuta dalla stessa presidente Anna Paola Cavanna.

E si chiama non a caso Spazio Cult l’area break dove la sessantina di addetti della storia impresa di packaging può vivere la pausa pranzo o pausa caffè e altri momenti nel corso della giornata lavorativa in un modo inedito. Di solito quello è il momento in ci si china sullo smartphone, “volevo creare una alternativa utile”» spiega Anna Paola, presidente dell’impresa che suo papà Giancarlo ha fondato il 15 aprile 1969.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’