Malore in culla a San Rocco: grave bimbo di due mesi ricoverato a Piacenza

È in condizioni gravissime il neonato di San Rocco che oggi pomeriggio è stato colpito da malore in culla. All’arrivo dei sanitari, il bimbo, un maschietto di soli due mesi, era in arresto cardiaco. Sarebbe dovuto volare in elisoccorso a Milano, ma c’erano pioggia e forte vento, così si è deciso che fosse il 118 di Piacenza a prendersi in carico il trasporto del piccolo all’ospedale più vicino, il Guglielmo da Saliceto, con un’automedica al seguito.

La madre avrebbe detto ai sanitari di averlo lasciato solo per poco, pochissimo tempo. E tornata nella cameretta, si sarebbe accorta subito che qualcosa non andava. Il bimbo non si muoveva, non respirava. Avrebbe quindi afferrato il telefono e chiamato il 112 chiedendo aiuto, in lacrime.