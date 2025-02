M’illumino di meno, si spegneranno anche Palazzo Gotico e Palazzo Farnese

Ci sarà il tradizionale spegnimento delle luci di palazzo Gotico e a palazzo Farnese, ma non solo: Piacenza è pronta con una molteplicità di iniziative per celebrare la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in occasione della 21° edizione della campagna nazionale “M’illumino di meno”, cui il Comune di Piacenza aderisce dal 2007 e che quest’anno, su iniziativa dei promotori della trasmissione Radio Rai Caterpillar, durerà una settimana intera focalizzando l’attenzione su una questione di grande attualità come l’impatto ambientale del Fast Fashion.

Evento clou sarà dunque “Piacenza al chiaror di luna” il 16 febbraio, quando dalle 18 alle 24 verranno spente le illuminazioni artistiche di Palazzo Gotico e Palazzo Farnese.

Dal 17 al 21 febbraio si terrà poi una serie di eventi a staffetta nelle scuole, dai concerti acustici al buio o con luci soffuse alle attività di osservazione del cielo notturno, condivisione di buone pratiche per la riduzione dell’inquinamento luminoso valorizzando la luce naturale e per contenere l’uso della plastica.

Il 18 febbraio alle ore 10.30 gli alunni della primaria Due Giugno rifletteranno sul valore del risparmio energetico con un concerto di arie liriche nel corridoio semibuio, eseguito dai piccoli cantanti del progetto “Bambini all’opera” con l’accompagnamento di musicisti della CinqueQuarti e successivo swap party in alcune classi.

Sarà presente anche l’assessore Dadati che il giorno seguente, mercoledì 19, con l’assessora Groppelli seguirà, alle 16.45 nel plesso della De Gasperi, il concerto del coro “Le voci del Terzo” e della classe 4°A, con l’accompagnamento di Corrado Pozzoli al piano e l’introduzione di Alessandra Bonomini.

Parteciperà infine anche la Biblioteca Passerini Landi con vetrine e scaffali dedicati e una bibliografia specifica.