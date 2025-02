Nuova raccolta rifiuti, tra dubbi e domande: ma c’è anche chi è contento

In corso al Quartiere 2000 la consegna, da parte di Iren, dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata puntuale in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. Dopo una fase di sperimentazione in cui non ci saranno modifiche sulla tariffazione del servizio, ma in cui tutti potranno familiarizzare con il cambiamento, la raccolta puntuale dei rifiuti partirà il primo gennaio 2026 . Dai cittadini molte domande agli operatori.

C’è chi sembra non vedere l’ora “finalmente un cambiamento che va sulla strada del green e della sostenibilità” – e chi invece obietta sul numero dei ritiri dell’indifferenziata, ritenuto troppo basso. Con molta curiosità, tante domande, ma anche molta educazione, sono accolti gli operatori di Iren dai cittadini chiamati a cambiare abitudini per quanto concerne la raccolta dei rifiuti

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’