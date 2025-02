Piacenza città universitaria: il futuro e le nuove sfide in primo piano a “Nel Mirino”

Questa sera, venerdì 14 febbraio alle 21, Nel Mirino inquadra nel suo obiettivo Piacenza città universitaria. Alla trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi saranno ospiti il vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, la prorettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Anna Maria Fellegara, il prorettore del Politecnico di Milano, sede di Piacenza, Dario Zaninelli, il presidente dell’Università di Parma, Paolo Martelli, e il presidente del Conservatorio Nicolini, Massimo Trespidi.

Partendo dal protocollo che il Comune di Piacenza ha firmato un anno fa con le quattro università stanziate sul territorio, presenti la ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e l’allora presidente regionale Stefano Bonaccini, allo Spazio Rotative sarà l’occasione per capire quali passi siano stati compiuti fino ad ora per rendere la nostra città a portata degli studenti universitari.

Si parlerà di iniziative congiunte, promozionali e divulgative, finalizzate anche all’orientamento universitario e lavorativo, ma ci si confronterà anche su alcune criticità che la presenza di tanti studenti fuorisede comporta. Si rendono ad esempio necessari interventi specifici di sostegno alla residenzialità, come l’istituzione di un fondo di garanzia per gli affitti. Con il focus posto anche sulle singole realtà – Cattolica, Politecnico, Università di Parma e Conservatorio Nicolini – a “Nel mirino” ci si confronterà quindi su cosa la nostra città è in grado di offrire a chi la sceglie per costruirsi un futuro.