Psa, passa a Rivergaro la mozione bipartisan per aiutare gli allevatori

Piena solidarietà all’allevatore del territorio danneggiato dalla peste suina e la promessa di interpellare parlamentari piacentini o consiglieri regionali perché i ristori e i risarcimenti possano arrivare il prima possibile. A Rivergaro, è passata all’unanimità in consiglio comunale la mozione bipartisan presentata dai capigruppo di maggioranza e di minoranza – Michele Braghi e Giampaolo Maloberti – per impegnare lo stesso consiglio a fare il possibile per aiutare gli allevatori di suini che, a causa della Psa, sono stati costretti ad abbattere in toto i loro maiali: in particolare, l’atto è rivolto nei confronti dell’allevatore dell’azienda agricola Saravazzina che ricade in parte anche nel comune di Rivergaro e che ha dovuto sopportare lo sterminio di oltre duemila suini.

L’abbattimento di tutti i suini, assieme all’impossibilità di reintrodurli per almeno sei mesi, avrà un impatto estremamente negativo sulla sostenibilità finanziaria dell’impresa» si legge nella mozione, che sarà inviata anche a Roma e a Bologna. «Il fatto di essere un allevamento biologico e di qualità aggraverà il danno economico perché il valore genetico dell’impresa non viene considerato nei rimborsi. E con sei dipendenti, la chiusura dell’azienda comporterebbe problemi occupazionali e sociali».