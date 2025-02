Raccolta puntuale dei rifiuti, a Gragnano dubbi e richieste di maggiore trasparenza

A Gragnano si è tenuta una riunione di due ore e mezza per discutere il nuovo sistema di raccolta “puntuale” dei rifiuti, in fase di sperimentazione e previsto a partire dal 2026. I funzionari di Iren hanno risposto ai dubbi dei cittadini e la registrazione dell’incontro è disponibile sul sito del Comune. Il gruppo di minoranza “Un futuro per Gragnano Trebbiense”, intanto, ha chiesto all’assessore Alberto Frattola di attivare un canale per raccogliere segnalazioni sul servizio. Un sondaggio online della minoranza, con 61 partecipanti, ha evidenziato carenze informative (64%) e dubbi sugli effetti ecologici del sistema (64%). I consiglieri chiedono anche maggiore trasparenza sui costi e sulla filiera del riciclo per evitare sfiducia e vandalismo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ