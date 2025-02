San Valentino arriva anche a Piacenza: fiori e cioccolatini per gli innamorati

Il 14 febbraio è una giornata importante per le coppie, che possono celebrare il loro amore durante la festa di San Valentino.

Anche nel capoluogo piacentino sono tanti quelli che hanno sfruttato la giornata per fare regali, fra i più gettonati fiori e cioccolatini.

Alcuni andranno anche a cena insieme per trascorrere una serata romantica, mentre altri affermano di non credere in questa ricorrenza.