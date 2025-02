Due incidenti e quattro mezzi coinvolti sul Ponte di Po ghiacciato: un ferito

Nell’arco di poco tempo si sono verificati due incidenti lungo il ponte di Po tra Piacenza e San Rocco. Il primo ha avuto come protagonisti un pullman e un furgone che si sarebbero scontrati a causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale. Un fattore che avrebbe rivestito un ruolo determinante anche per il secondo scontro, che ha interessato due autovetture. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni dei soccorritori in sicurezza.

Un uomo liberato dai vigili del fuoco

Il primo incidente è avvenuto verso le 6.30 della mattinata di oggi, sabato 15 febbraio. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e di una squadra del comando di Lodi per liberare dall’abitacolo il conducente del furgone. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Piacenza da un equipaggio della Pubblica assistenza Croce bianca. Ha riportato diversi traumi e ferite, le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Poco dopo è avvenuto il tamponamento tra due auto. Fortunatamente in questo caso nessuno dei coinvolti ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario.

ponte RIAPERTO

“La viabilità è stata provvisoriamente indirizzata sulla rete limitrofa” ha comunicato Anas. La circolazione è stata poi ripristinata nel corso della mattinata.