Fiamme subito domate in un garage ad Alseno e su un balcone a Besenzone

Doppio intervento dei vigili del fuoco nella serata di sabato, 15 febbraio, per incendi scoppiati tra Bassa Piacentina e Valdarda. Ad Alseno ha preso fuoco del legname custodito all’interno di un garage in strada dell’Agola. Poco dopo a Besenzone il fuoco si è diffuso sul balcone di un’abitazione in viale della Libertà. Le fiamme, in entrambi i casi, sono state subito domate.