Si presenta in questura a Piacenza con documenti falsi: arrestato 28enne ucraino

Un 28enne ucraino, residente a Piacenza, è stato arrestato per possesso di documenti d’identificazione falsi.

Il giovane si è presentato in questura, all’ufficio immigrazione, per avviare pratiche relative al permesso di soggiorno.

Dall’analisi del passaporto, gli agenti si sono insospettiti a causa dei numerosi visti rilasciati da diverse autorità straniere e hanno effettuato ulteriori accertamenti sui documenti d’identità in suo possesso. Dalle indagini è emerso che la carta d’identità rilasciata dalle autorità rumene e valida per l’espatrio aveva l’anagrafica falsificata.

Alla luce di quanto accertato, il 28enne è stato arrestato per il possesso di documenti falsi validi per l’identificazione, e trattenuto presso le celle di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.

Il giorno seguente, il Tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa della successiva udienza.