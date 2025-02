Incendio nella notte nel Berzolla, i vigili del fuoco salvano un senzatetto

Nottata di duro lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza che sono dovuti intervenire per spegnere l’incendio divampato all’interno dello stabile Berzolla, edificio abbandonato nei pressi del parcheggio di via dei Pisoni. L’allarme è suonato verso le 2.45 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio.

A notare il fumo, una pattuglia delle guardie giurate di Sicuritalia in transito lungo via dei Pisoni durante l’attività di controllo. La pattuglia ha subito allertato pompieri, carabinieri e personale sanitario. Nell’edificio trovano abitualmente riparo diversi senzatetto.

Salvato un giovane

I vigili del fuoco sono entrati da una finestra e hanno trovato nella stanza accanto a dove è divampato l’incendio un giovane di origine straniera che in seguito avrebbe affermato di non essersi accorto di nulla perché stava dormendo.

Ci sono volute più di due ore per domare le fiamme. Non risultano intossicati o ferite. Ignota al momento l’origine dell’incendio. I rilievi del caso affidati ai carabinieri.