Italiano e integrazione, Salma: “Ho tre figli, voglio essere autonoma per loro”

Provengono da Pakistan, Nigeria, Senegal, Marocco, Ucraina e diversi Paesi del Sud America. Sono perlopiù mamme e da quando sono arrivate a Piacenza sentono l’esigenza di imparare l’italiano per essere autonome, indipendenti e partecipare attivamente a quella che è, a tutti gli effetti, la loro nuova comunità. Stiamo parlando delle settanta donne che stanno partecipando ai vari corsi di italiano realizzati all’interno della “Casa delle parole” di via Tibini e promossi dalle associazioni Mondo Aperto, Sentieri nel Mondo, in collaborazione con Avis provinciale di Piacenza.

La storia di Salma

Sono sempre di più le donne che vogliono imparare l’italiano. Tra di loro anche Salma, arrivata a Piacenza dal Pakistan e mamma di tre figli, uno piccolo di 17 mesi e due più grandi che frequentano le elementari all’Alberoni. “Questo corso per me è fondamentale – spiega -. Sto imparando a compilare i moduli, i documenti e sono sempre più autonoma anche per fare le commissioni. Ringrazio di cuore le insegnanti e i volontari che permettono tutto questo”.

La volontaria Nina: “Mi rivedo in loro”

Quattro gli insegnanti di italiano che accompagnano le donne straniere in questa tappa così importante del loro percorso di integrazione. Prezioso anche il contributo offerto dai volontari che dedicano il loro tempo libero all’iniziativa. Una di loro è Nina Constantin: “Anche io vengo dall’estero, sono romena, e memore delle difficoltà che ho avuto quando sono arrivata in Italia ci tengo a fare la mia parte in questo progetto così importante – le sue parole -. Lo faccio molto volentieri perché mi rivedo in loro e so quanto sia forte l’esigenza di poter riuscire a comunicare e comprendere una nuova lingua”.