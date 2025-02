Le nuove luci del Farnese preoccupano: “Timori per rondoni e pipistrelli”

Ma quel rosso sparato sulla facciata dei Palazzo Farnese farà male ai rondoni, quando arriveranno in primavera? L’affare rondoni si ingrossa sui social alimentato da Piacenza Mosaico. L’eccesso di colore non piace perché non abbastanza “gentile” sostiene qualcuno su Facebook, altri parlano di luci da night puntate sulla mole, ma il punto è un altro, oltre le opinioni estetiche.

Più della sostenibile tecnologia led è la vita degli uccelli che sembra agitare tanti. Ci si preoccupa dei nostri rondoni che dopo aver superato a fatica il deserto tornando al Farnese si ritrovino le luci puntate sui nidi forse fonte di disturbo al ciclo vitale di queste “meraviglie alate”.

Il modenese Mauro Ferri, veterinario esperto nazionale di rondoni, conferma che la nostra colonia al Farnese è la seconda più importante in Italia dopo quella di Piazza Castello a Torino. Ferri spiega che sui rondoni si può state tuttavia tranquilli, non sono particolarmente sensibili alla luce, specie quella rossa non dà loro fastidio.

Ferri si interroga sulla presenza di animali come pipistrelli, chirotteri tutelati da leggi stringenti come specie protetta. L’esperta Martina Spada (Oikos) informa che non sono stati censiti chirotteri che senz’altro abitano almeno nei dintorni del palazzo. In generale, ribadisce a sua volta, le loro attività iniziano al crepuscolo, comincia la caccia di insetti, una illuminazione sbagliata, la luce bianca, potrebbe indurli a scambiare la notte per il giorno, a farli rintanare nelle tane più a lungo del dovuto, da cui escono solo spinti da lunga fame, i piccoli, potrebbero esserne meno alimentati.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’