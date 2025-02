“Parliamo d’Europa”, Clara Calvi ritorna al Volta per incontrare gli studenti

C’è anche un’ex liceale del Volta di Castel San Giovanni tra i 30 giovani ambasciatori scelti dalla Fondazione Antonio Megalizzi per essere inviati nelle scuole a parlare ai giovani di Europa. Clara Calvi, 23 enne oggi iscritta alla Scuola per gli studi internazionali di Trento, dove è arrivata dopo aver conseguito la triennale a Pavia in scienze politiche, in questi giorni sta incontrando studenti e studentesse del Volta.

L’Europa e le sue istituzioni

Tema degli incontri sono l’Europa, le sue istituzioni. Un modo per avvicinare i più giovani a un’istituzione che spesso sembra lontanissima. “Per me – dice – l’Unione Europea era una specie di nuvola, nel senso che ne sapevo poco o nulla. Lo scopo del progetto in cui mi sto impegnando è proprio questo, e cioè accorciare le distanze tra le persone, soprattutto i più giovani, e l’Europa”.

Una passione nata tra i banchi del liceo Volta

“Quando ero studentessa qui al Volta – dice – visitammo Strasburgo e il Parlamento europeo. Fu quella la spinta che mi convinse a studiare scienze politiche e poi a proseguire con gli studi internazionali. Un giorno mi piacerebbe lavorare nelle istituzioni europee”.

