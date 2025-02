Ponte di Po, furgone si ribalta a causa del ghiaccio: conducente ferito

Sarebbe stato il ghiaccio la causa del grave incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, sabato 15 febbraio, sul ponte di Po in direzione San Rocco al Porto.

Un uomo avrebbe perso il controllo del suo furgone ribaltandosi lungo la carreggiata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo il conducente. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire l’intervento in sicurezza del personale sanitario.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Piacenza da un equipaggio della Pubblica assistenza Croce bianca. Ha riportato diversi traumi e ferite, le sue condizioni sono serie.