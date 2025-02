Separazioni e divorzi veloci, a Piacenza uno ogni quattro giorni. Costa 16 euro

All’indomani della festa degli innamorati contare quanti si sono ufficialmente lasciati nel 2024 negli uffici del Comune di Piacenza rischia di apparire quasi cinico. Ma tant’é.

Le separazioni e i divorzi veloci – che si possono effettuare davanti all’ufficiale di stato civile senza transitare per le aule di Tribunale, per una spesa totale di 16 euro – nel Comune di Piacenza si susseguono a ritmo incalzante. Una coppia – quasi già ex coppia – si separa oppure divorzia in Comune a Piacenza ogni quattro giorni.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’