Torta alla marijuana a sua insaputa: finisce al pronto soccorso, colleghi a processo

Ha perso il lavoro per colpa di una fetta di torta offerta da due colleghi. Non un dolce qualsiasi. Insieme a farina, cioccolato e zucchero, sarebbe stata mescolata della marijuana. Un ingrediente inaspettato, che ha scatenato una reazione non prevista e decisamente forte nel lavoratore. Tanto che è stato necessario chiamare un’ambulanza e portarlo al pronto soccorso.

“Venti minuti dopo averla mangiata ero fuori di me, avevo la tachicardia ed ero impaurito per come mi sentivo”, ha raccontato al giudice l’ex dipendente di un magazzino del polo logistico di Castel San Giovanni. I colleghi – che gli avevano dato la fetta del dolce casalingo durante una pausa nel turno notturno di lavoro – sono finiti sul banco degli imputati per il reato di lesioni personali come conseguenza di un altro reato. E l’altro reato è il possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, sebbene nell’ipotesi più lieve. Un’accusa mossa a un ragazzo e una ragazza di 29 e 28 anni, residenti nella provincia di Mantova.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’