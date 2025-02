La lite per San Valentino degenera: 16enne ferito a coltellate da una coetanea

Quella che avrebbe dovuto essere una felice serata di San Valentino per una coppia di sedicenni si è conclusa nel peggiore dei modi: a coltellate. Lui all’ospedale, lei in questura. È accaduto lo scorso 14 febbraio nella zona di via XXIV Maggio a Piacenza.

I due, entrambi sedicenni, avevano cenato insieme in un locale, trascorrendo una serata che in questa fase sembrava tranquilla. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma poi tra i due è scoppiata una discussione. Lei avrebbe fatto una scenata al suo compagno. I motivi della lite sarebbero legati alla gelosia. Improvvisamente, tra le mani della sedicenne è comparso un coltello a serramanico. La ragazza non avrebbe esitato a usare la lama contro il suo fidanzato, ferendolo a un fianco e sotto ad un braccio. Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze sono intervenute, e sono stati subito chiamati i soccorsi. Le indagini sull’episodio sono state condotte dagli agenti della squadra volante della questura. La sedicenne è stata denunciata.

