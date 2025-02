“Porte Aperte Terrepadane”: macchine agricole per un impiego più sostenibile

Soluzioni intelligenti per tutte le esigenze per una meccanizzazione efficiente, ma anche sicura e sostenibile: dai trattori, alle attrezzature specifiche, fino ai servizi di ultima generazione. Sono state tantissime le proposte che Terrepadane ha presentato sabato scorso, 8 febbraio, presso il salone del Centro Macchine di via dell’Agricoltura a Piacenza, gremito per l’occasione di agricoltori giunti dal territorio piacentino, ma anche dalla Lombardia e dal Piemonte per vedere con i propri occhi gli splendidi giganti rossi e blu in esposizione.

L’occasione è stata preziosa anche per dare vita a gradevoli momenti di incontro e di confronto, che hanno permesso al personale di Terrepadane di entrare in contatto con gli agricoltori in un clima disteso e piacevole come quello che si crea sempre in queste occasioni. “Il nostro Porte Aperte – ha spiegato Giorgio Mazzoni, responsabile macchine Terrepadane – costituisce sempre un’opportunità: per noi per incontrare i nostri clienti, che colgono spesso anche l’occasione per farsi accompagnare dai giovani della famiglia e introdurli nel mondo delle macchine agricole; per gli agricoltori per vedere dal vivo i nostri prodotti e magari cominciare a programmare la prossima campagna e a ipotizzare qualche investimento. Anche per questo in occasione dell’evento il nostro personale è sempre a disposizione per studiare insieme ai clienti le soluzioni più adatte, che valorizzino le potenzialità dell’azienda agricola. Il nostro gruppo, che è un team affiatato, caratterizzato dalla presenza di tanti giovani, che sono portatori di competenze diverse, è infatti in grado di comprendere le esigenze di ogni cliente, mettendo a punto soluzioni che si integrano con la realtà aziendale: una realtà che in molti casi viene seguita dalla nostra cooperativa anche sotto il profilo agronomico e produttivo”.

Mazzoni chiarisce come proprio nella capacità di valorizzare l’azienda agricola sta il punto di forza di Terrepadane, che è in grado (e questa è una peculiarità specifica della storica cooperativa) di garantire assistenza e servizi agli agricoltori a 360 gradi.

Protagonisti del porte aperte: i trattori New Holland e Case IH. Molto ricca la proposta dei “blu”: da trattori a elevata potenza fino alle gamme per vigneto e frutteto, alle altre tipologie di macchine per la lavorazione del terreno e la raccolta del foraggio.

Molto apprezzati dai tanti visitatori accolti da Matteo Gatti, responsabile vendite trattori e macchine agricole: i T4 Frutteti e Vigneti gommati o cingolati, la versione Utility dei T5 e Vestrum, e le versioni di più alta potenza T6, T7, Puma, Optum e Magnum.

Sul fronte dei “rossi” invece, sempre molto apprezzato il trattore Case Quadtrac, il cingolato in gomma che oltrepassa la potenza dei 700 CV, vero “mostro” di produttività, capace di assicurare la massima potenza di traino per le grandi larghezze di lavoro, garantendo al tempo stesso affidabilità e comfort.

Le attrezzature

«Per quanto concerne le macchine più specifiche invece – ha spiegato Marco Boccassi, Key Account e responsabile del settore attrezzature – grande interesse è stato suscitato dalle proposte Kuhn, sinonimo di qualità nella gestione delle colture, produzione foraggera, allevamento e manutenzione del terreno». In esposizione le attrezzature per le diverse operazioni colturali, dalle macchine da fienagione a quelle per la lavorazione del terreno, a quelle per la semina, a quella della difesa con le botti Lexis Kuhn e T-One della Caffini. Parecchio interesse per il coltivatore Performer che è in grado, con un passaggio unico, di lavorare il terreno senza aratura e nello stesso tempo di prepararlo per la semina (quello presente era addirittura di 7 metri), per gli erpici rotanti e gli spandiconcimi di Kuhn sempre molto apprezzati per la robustezza ed affidabilità. Ormai tutti i trattori e la maggior parte dell’attrezzatura sono dotati di sistema di guida automatica e di sistemi Isobus che consentono la connettività per il monitoraggio dei dati al fine di migliorare l’efficienza lavorativa e la corretta gestione delle risorse.

I miscelatori Faresin

Sempre nell’ambito delle attrezzature di grande qualità, la giornata Terrepadane ha visto in mostra i carri miscelatori Faresin a miscelazione verticale: una macchina che rappresenta una vera eccellenza per la zootecnia, visto che contribuisce a ottenere una razione veramente omogenea con conseguenze positive sulla produzione e sul benessere animale, ma anche sul bilancio dell’azienda, grazie alla riduzione dei costi di alimentazione. Esposti anche diversi telescopici New Holland e Dieci e alcune macchine da raccolta New Holland, dalla trinciatrice FR780, alla mietitrebbia CR8.90 Smart track, alle rotopresse e alle BIG Baler.

Il precision farming

Il Porte Aperte di Terrepadane non poteva come è ovvio trascurare il precision farming al quale è stato dedicato uno spazio. «In esposizione – ha spiegato Eugenio Migliorati, Specialista Precision Farming di Terrepadane – il nuovo sistema di guida Raven (l’azienda americana di satellitari acquisita da CNH un paio d’anni fa) che rispetto ai prodotti sul mercato, è notevolmente migliorato nella visibilità, più intuitivo per gli utilizzatori e dotato di alte prestazioni anche a basse velocità». Affinché i visitatori potessero prendere contezza direttamente delle possibilità del sistema è stato anche montato un simulatore, che permetteva di osservarne dal vivo le modalità di utilizzo.

I servizi innovativi

Una parte dello showroom di Terrepadane è stato riservato alla presentazione dei servizi innovativi, dal Servizio 4.0 (che supporta e assiste le aziende agricole che hanno beneficiato del credito d’imposta per l’acquisto di macchine ed attrezzature) al progetto di carbon farming portato avanti in collaborazione con l’Università Cattolica.

Su WhatsApp il filo diretto con gli agricoltori

Terrepadane è sempre un passo avanti per rimanere sempre connessa con gli agricoltori e le loro esigenze. Per questo sono nati i gruppi whatsapp “Usato on” e “Macchine on”. Il primo permette agli utenti che si iscrivono di ricevere periodicamente offerte interessanti sulle macchine e attrezzature usate, mentre il secondo consente di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità in termini di macchine agricole nuove.

San Valentino all’insegna della Transizione 5.0

È stato il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, la data scelta da Terrepadane per presentare un nuovo progetto di riguardante la Transizione 5.0. «La Transizione 5.0 – ha spiegato Michela Castellani, specialista digital farming – in agricoltura può offrire diversi vantaggi significativi. Innanzitutto, l’adozione di tecnologie d’avanguardia permette di migliorare l’efficienza energetica e di raggiungere così maggiore sostenibilità aziendale. Inoltre, sono stati attivati importanti incentivi fiscali, che offrono un supporto economico significativo. Questi vantaggi possono contribuire a rendere l’agricoltura più efficiente, sostenibile e competitiva». «In sostanza, – continua la tecnica – il credito d’imposta 5.0 è pensato per sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica, offrendo un risparmio fiscale sugli investimenti effettuati».

Se da un lato la Transizione 5.0 è un’opportunità per le aziende agricole, spesso le aziende necessitano di strumenti di supporto e di consulenza. Un’esigenza alla quale Terrepadane si appresta a rispondere con un nuovo servizio dedicato, che consisterà proprio nel guidare le aziende all’interno dell’iter documentale e burocratico necessario per prenotare il credito sulla piattaforma del GSE (gestore dei servizi energetici). Inoltre, gli imprenditori agricoli verranno seguiti durante l’utilizzo dei nuovi macchinari, in particolare si darà supporto nel download dei dati, al fine di poter mantenere i requisiti 4.0. Infatti, anche la transizione 5.0 prevede l’obbligo di conservare e gestire i dati operativi, di produttività, di manutenzione e di sicurezza delle macchine agricole acquistate con gli incentivi.