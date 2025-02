Testacoda al Garilli, il Piace privo di Mannucci ospita la capolista Ravenna

Sarà una vera montagna da scalare a mani nude, ma dopo due sconfitte consecutive i tifosi si aspettano almeno una prova d’orgoglio. Aria di big match per il Piacenza, che nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 14.30 ospita il Ravenna primo in classifica.

In realtà è quasi un testacoda, con i biancorossi che sono sprofondati in zona playout a seguito del ko con il Prato e con soli 25 punti conquistati in 23 partite ora sono in piena lotta per non retrocedere. Dall’altra parte ci sarà un avversario che ha un ruolino di marcia da schiacciasassi, solo il Forlì sta tenendo il suo stesso passo e servirà dunque la versione migliore del Piace per uscire indenni dallo scontro.

Non ci sono però buone notizie dall’infermeria, mister Rossini dovrà fare a meno anche dell’infortunato Mannucci. Assenti anche Santarpia e Silva, possibili chance per Iob (ritorno in difesa) e Muhic, candidato per la cabina di regia e in ballottaggio con Tentoni.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Franzini; Somma, Zucchini, Iob; Napoletano, Palma, Muhic, Corradi, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini.

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini; Milan, Rossetti, Lorkipanidze, Biagi, Rrapaj; Manuzzi, Lo Bosco. All. Marchionni.