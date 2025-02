Il Comune nega l’ok al circo con animali, impresa infuriata: “Andremo al Tar”

Volantini e manifesti che pubblicizzano l’evento circolano già da giorni e sono affissi un po’ ovunque, ma il circo con animali a Piacenza non ci sarà. Il Comune ha infatti negato l’autorizzazione all’installazione dei tendoni al circo di Greca Orfei scatenando l’ira dell’impresa che sarebbe dovuta arrivare in città venerdì: “Avevamo tutto pronto, non si può giocare sulla pelle delle persone che lavorano. Siamo pronti a dare battaglia e ricorreremo al Tar” tuona Mavilla Orfei, la portavoce dell’attività circense. “Fa strano che il Comune si preoccupai tanto degli animali, ma non di 40 lavoratori”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ