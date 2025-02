Rapina con coltello al supermercato Penny: gli autori sarebbero minorenni

“Circondato da otto ragazzi e uno di loro aveva il coltello“.

Ecco cosa ha raccontato ai carabinieri la guardia giurata del supermercato Penny tra Corso Europa e via Conciliazione, a Piacenza, dove nella giornata di sabato 15 febbraio si è verificato un furto sfociato poi in rapina: gli autori dell’episodio, secondo il suo racconto, sarebbero tutti minorenni. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire quanto accaduto nella tarda giornata in corso Europa, zona non nuova a fatti simili. Si è partiti prima di tutto dalle testimonianze delle persone presenti.

Secondo quanto raccontato dalla guardia giurata del negozio, i protagonisti della vicenda sarebbero un gruppo di ragazzi, almeno otto e all’apparenza verosimilmente tutti minorenni. Sono entrati al Penny con degli zaini, infilando poi al loro interno merce varia senza avere però l’intenzione di passare alla cassa. L’addetto alla sicurezza si è subito accorto del tentativo di furto e, al momento di bloccarli all’uscita, sarebbe stato circondato da tutti i ragazzi. Uno di questi, in particolare, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe minacciato: in questo modo, avrebbe consentito agli amici di fuggire via a piedi rapidamente con la merce. E lo stesso avrebbe fatto poi il rapinatore, facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per verificare la corrispondenza del racconto della guardia giurata.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ