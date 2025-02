Spray al peperoncino in aula all’Isii Marconi: 12 studenti intossicati in ospedale

Dodici studenti intossicati sono finiti all’ospedale. E’ il bilancio di una possibile bravata, ma le indagini sono ancora in corso, accaduta in una classe seconda dell’Isii Marconi di Piacenza.

i fatti

Durante le lezioni, nella mattinata di lunedì 17 febbraio, alcuni studenti hanno improvvisamente iniziato ad accusare malesseri: bruciori alla gola, mal di testa, vomito. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce bianca, Croce rossa e due autoinfermieristiche del 118.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di intossicazione da spray al peperoncino, che qualche studente avrebbe spruzzato in aula. Dodici giovani sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Delusione da parte della preside Adriana Santoro, che ai microfoni di Telelibertà ha espresso la sua amarezza. “Sono molto delusa – ha dichiarato – queste cose non dovrebbero succedere”.

Sul posto sono intervenute anche due volanti della polizia per indagare sull’accaduto.