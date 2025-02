Arrivano le nuove dotazioni per i volontari Auser degli attraversamenti scolastici

Sono state consegnate oggi, martedì 18 febbraio, le nuove attrezzature per i 24 volontari Auser che si occupano degli attraversamenti pedonali di fronte alle scuole primarie cittadine: gilet, giubbini catarifrangente e fischietti.

L’occasione è stata una delle periodiche riunioni di confronto con la Polizia Locale – rappresentata oggi, nella cornice dell’Auditorium Sant’Ilario, dal vice comandante vicario Massimiliano Campomagnani e dal commissario Fabio Trespidi, coordinatore dei volontari Auser per il Comando di via Rogerio – cui sono intervenuti, per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, anche l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati e la presidente dell’assemblea consiliare Paola Gazzolo.

Oltre ai dispositivi di protezione individuale distribuiti durante l’incontro, ciascun volontario ha ricevuto un opuscolo informativo che ne spiega finalità e utilizzo, ricordando, inoltre, alcuni aspetti normativi basilari relativi al ruolo dei volontari stessi e alla distinzione – nelle funzioni così come nella gestione degli strumenti a disposizione – rispetto alle Forze dell’ordine e di Polizia.

“Con il loro impegno e la loro preziosa disponibilità – sottolinea l’assessore Dadati – i volontari assicurano un supporto quotidiano fondamentale alla tutela dei pedoni in prossimità di luoghi nevralgici quali sono le scuole: sono un punto di riferimento per gli alunni e le famiglie, ma anche un richiamo gentile, se così si può dire, al senso civico e all’osservanza delle regole per tutti gli utenti della strada”.

“Proprio per questo – spiegano Campomagnani e Trespidi – abbiamo ritenuto di dotare tutti i volontari di dispositivi che li rendano immediatamente riconoscibili e sempre ben visibili. La loro paletta, rossa da un lato e verde o bianca dall’altra, si differenzia da quelle delle Forze dell’ordine, ma ha la stessa valenza di qualsiasi segnale del traffico e gli automobilisti sono tenuti a rispettarne l’esposizione. Il fischietto, per i volontari, ha invece uno scopo preventivo nel richiamare l’attenzione di chi è alla guida o nel segnalare situazioni di potenziale pericolo, sebbene la prima indicazione sia, in caso di emergenza o di comportamenti incivili e di difficile gestione, quella di contattare il Comando per un tempestivo intervento. Concetti che abbiamo ritenuto opportuno riportare in modo semplice e chiaro anche sul piccolo manuale consegnato ai volontari, con i quali la collaborazione è sempre proficua anche per quanto riguarda la segnalazione, da parte loro, di eventuali criticità da risolvere”.