Guado di Sigerico, cena benefica per acquistare un nuovo “taxi dei pellegrini”

Una cena benefica per ricostruire il “taxi dei pellegrini”. È la bella iniziativa di solidarietà organizzata dal benefattore piacentino Valter Bulla insieme ad alcuni amici in programma per giovedì 27 febbraio all’azienda agricola agrituristica Casa Nuova di Niviano di Rivergaro.

L’intero ricavato verrà devoluto a Danilo Parisi, il traghettatore di Sigerico, con l’obiettivo di acquistare una nuova barca per proseguire il servizio di trasporto dei pellegrini dalla sponda lombarda a quella emiliana del Po.

“Il servizio è attivo dal 1998 – ha spiegato Parisi – per andare e prendere i pellegrini a Corte Sant’Andrea al di là del fiume e portarli sulla nostra riva a Soprarivo dove ho un punto d’accoglienza proprio a casa mia, consegno loro una piccola immaginetta e do anche loro cibo, caffè e possibilità di farsi una doccia. Pensate che lo scorso anno ho anche dato della grappa a un musulmano”.