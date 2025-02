La solidarietà non è sconfitta: da Gas Sales donazione per le missioni in Etiopia

Magliette dei giocatori di Gas Sales Energia “trasformate” in contributi per attrezzare un’ambulanza, destinazione Etiopia. Non è magia, ma il frutto della solidarietà messa in campo su impulso di Elisabetta Curti, la presidente della squadra di Volley piacentina che purtroppo domenica al Palanca ha incassato una nuova sconfitta. Ma a non essere sconfitta è stata la gara di solidarietà: a fine partita infatti i giocatori hanno ceduto le loro maglie ai sostenitori che le avevano acquistate per raccogliere fondi a favore delle missioni della Congregazione Piacentina delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata, sotto la guida di Suor Albina che dice: “I piacentini sono campioni di generosità. L’ambulanza servirà come una clinica medica mobile per raggiungere i malati in zone nei dintorni di Mendina dove la nostra Congregazione opera con una missione”.

una offerta dal giappone

Oltre 3.500 euro sono stati raccolti dalla vendita delle magliette, acquistate da Ara 1965, Piacenza Tarature, Delta Inox, Valcolatte, Banca di Piacenza, Polisportiva Lyons Quarto; Mazzoni Pelli e naturalmente Gas Sales Energia. Un’offerta di 250 euro è arrivata niente meno che dal Giappone da un sostenitore di Takuma Kawano giocatore giapponese di 19 anni, impegnato in uno stage di due mesi nella squadra di volley.

“La vendita delle maglie da gara – conclude la presidente Curti – è un piccolo gesto ma simboleggia la sempre pronta disponibilità del nostro mondo a tendere una mano a chi ne ha più bisogno”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ