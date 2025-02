Lite tra due nordafricani finisce a cinghiate: uno ferito, l’altro condotto in caserma

Una lite tra nordafricani si è scatenata nel tardo pomeriggio di martedì 18 febbraio in via Colombo a Piacenza, nel piazzale dell’autostazione dei pullman.

Due uomini si sono presi a a cinghiate e colpi di catena. Non si conoscono i motivi della lite. Uno dei due contendenti è rimasto ferito ed è finito a terra; è stato portato in ospedale dai sanitari del 118. L’altro è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile e portato in caserma.

Sul posto sono intervenute due pantere della polizia e una gazzella dei carabinieri.