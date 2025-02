Ospedale, è emergenza anestesisti: mezzo milione di euro a 6 medici per sei mesi

La fame di camici bianchi costa energie (e non solo), costringendo l’Ausl a ricorrere a medici anche in pensione per sanare le falle tra gli anestesisti a Piacenza. Figure essenziali per la sala operatoria, per reperire le quali l’azienda sanitaria mette sul piatto oltre 500mila euro (534mila euro, lordi) per arruolare sei professionisti (di cui cinque in quiescenza) per un tempo di sei mesi (da febbraio-marzo).

La delibera, firmata dalla direttrice generale Paola Bardasi e licenziata tre giorni fa, sottolinea fra l’altro come “il perdurare delle attuali carenze d’organico di medici anestesisti metterebbe a repentaglio l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza oltre a obbligare il personale in servizio a turni non coerenti con disposizioni normative”.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’