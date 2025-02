Polentata benefica per Amop, raccolti 6.400 euro: ”Per i progetti di Oncologia”

In una serata hanno raccolto 6.400 euro. Parliamo della polentata benefica organizzata da Amop (Associazione malato oncologico piacentino) e Valter Bulla per raccogliere fondi per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Piacenza. Quasi 300 sono stati i partecipanti alla serata che si è svolta nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Franca a Piacenza: alla fine dell’evento nel cassetto c’erano oltre seimila euro che l’associazione guidata da Romina Piergiorgi destinerà al reparto dell’ospedale cittadino.

“Siamo molto contenti – spiega Piergiorgi – certo un risultato del genere non ce lo aspettavamo. In una sola serata siamo riusciti ad accumulare una cifra considerevole ed è stato un eccellente risultato: come sempre dobbiamo dire grazie a chi ci ha permesso di riuscire a realizzare questa serata, in primis Valter Bulla, ma anche Amop provinciale e sezione di Pontenure, Avis, Agesci e Masci di Pontenure e diversi commercianti che hanno messo a disposizione i loro prodotti”.

È la terza polentata benefica che viene organizzata per raccogliere fondi da devolvere a Oncologia e alle diverse attività e progetti che si svolgono in reparto, fra cui anche l’estetica oncologica e il corso di yoga organizzato nell’ambito della cura e dell’assistenza dei pazienti oncologici.