Sempre in prima linea per la solidarietà: Valter Bulla ospite a “Lo Specchio”

A “Lo Specchio di Piacenza”, L’ospite d’eccezione è Valter Bulla, piacentino dal cuore grande, sempre in prima linea per la solidarietà. Intervistato da Nicoletta Bracchi, dallo Spazio Rotative, ripercorre la sua storia attraverso immagini condivise con i telespettatori, raccontando le sue origini, il legame con la città e il percorso che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per la comunità.

cittadino onorario di piacenza

Bulla, insignito nel 2024 della cittadinanza onoraria di Piacenza con voto unanime, ha ricevuto una standing ovation durante la cerimonia al salone monumentale di Palazzo Gotico. È stata sottolineata la sua capacità di “privilegiare i fatti alle parole” ed è stato tratteggiato come “una grande persona, con un cuore immenso per la comunità”. Un riconoscimento che premia anni di impegno nel sociale, con iniziative rivolte a chiunque abbia bisogno di aiuto. Numerose testimonianze hanno raccontato il suo instancabile lavoro a favore delle tante realtà piacentine.

rete di solidarietà

Il suo operato ha lasciato un segno profondo nella vita di tante persone, contribuendo a creare una rete di solidarietà concreta e preziosa. Bulla, emozionato, ha dedicato il riconoscimento a tutti i volontari con cui collabora: “Sono loro i veri protagonisti dei piccoli miracoli quotidiani. Senza il loro impegno, nulla sarebbe possibile”. La sua storia adesso la racconta a Lo specchio di Piacenza. Tutte le puntate sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.