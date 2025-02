Vernasca, alla residenza per anziani arrivano l’allegria dei clown volontari

Tra gli anziani arrivano i clown per contrastare la demenza senile, un tema riportato all’attenzione in questi giorni dalla canzone che Simone Cristicchi ha portato a Sanremo, traducendo in poesia l’esperienza di una madre anziana che torna bambina e bisognosa di cure.

I clown – tutti volontari – sono arrivati alla Cra (Casa Residenza Anziani) di Vernasca diretta da Monica Ronchini, per il primo incontro del progetto “Vedo, sento, tocco… ci sono!”, creato ad hoc per gli ospiti con patologie più gravi dall’associazione di Clown V. I.P. (Viviamo in Positivo) di Parma guidata da Veronica Calzi.

“In cinque incontri, organizzati una volta al mese, si andranno a stimolare i cinque sensi, cercando in incrementare le autonomie dell’anziano”, spiega l’animatrice della Cra Simona Maini. Una decina gli anziani coinvolti. Ogni persona, anche nella sua fragilità, ha qualcosa da comunicare. La strada per comprenderlo è trovare la giusta chiave per entrare nel suo mondo

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ