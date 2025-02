All’esame della patente con gli auricolari, 48enne scoperto e denunciato

Aveva studiato tutto nei minimi particolari, per cercare di superare l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. Un 48enne straniero si è presentato, martedì 18 febbraio, alla motorizzazione di Piacenza per sostenere l’esame “armato” di un sofisticato kit composto da una micro telecamera con tanto di altoparlante, posizionata all’altezza di un foro appositamente realizzato sul giubbotto che indossava, e collegata a un dispositivo, dotato di sim, incollato sul petto.

In questo modo, probabilmente, riprendeva le domande per poi farsi suggerire le risposte da remoto da parte di qualche complice disposto ad aiutarlo, per riuscire a superare in maniera fraudolenta i quiz per la patente. Peccato però che il comportamento del 48enne, durante le verifiche sui candidati, ha destato sospetto nell’esaminatrice che – insieme ad una guardia giurata – lo hanno segnalato ai carabinieri.

Un equipaggio del Radiomobile di Piacenza è subito arrivato alla motorizzazione.

Nel corso della perquisizione, al 48enne è stato trovato addosso l’artigianale kit tecnologico nascosto in parte nella manica sinistra del giubbotto. Condotto in caserma e accertato che lo stesso è stato sorpreso dopo che si era accomodato in una postazione dell’aula sede dell’esame e dopo che l’esaminatrice aveva già effettuato l’appello, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.