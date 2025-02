Campionati di matematica, al Politecnico 76 talenti in gara per le finali nazionali

Questa mattina, mercoledì 19 febbraio, le aule del Politecnico di Milano, sede di Piacenza, sono state il teatro di una sfida accademica che ha messo alla prova la concentrazione e l’abilità di 76 studenti provenienti da diversi licei della provincia.

Armati di righelli e tanta determinazione, i giovani partecipanti hanno affrontato la fase distrettuale dei “Campionati di matematica“, evento che un tempo era noto come le famigerate Olimpiadi di matematica.

Organizzati dall’Unione Matematica Italiana, i campionati hanno visto coinvolti i licei Colombini, Gioia, Respighi, Polo Volta e Polo Mattei.

Le menti più brillanti degli studenti dalla prima alla quinta superiore si sono sfidate in una serie di quesiti che spaziano dalla geometria alla matematica numerica, il tutto all’insegna della precisione e del ragionamento logico.

“La prova – ha spiegato Elisabetta Fumi, docente del Colombini e referente distrettuale per i Campionati di matematica – che è articolata in 12 domande a risposta multipla, due quesiti a risposta numerica e tre esercizi dimostrativi, ha richiesto ai ragazzi non solo competenze matematiche avanzate, ma anche la capacità di esprimersi con un linguaggio tecnico preciso, tipico delle dimostrazioni matematiche. I problemi più complessi, infatti, hanno messo a dura prova la capacità di pensiero critico degli studenti, i quali hanno dovuto affrontare difficili esercizi di natura geometrica e numerica”.

Questi ragazzi sono stati selezionati grazie alla loro performance nei Giochi di Archimede, che si sono svolti a novembre nei vari istituti scolastici. Ancora una volta, il Politecnico di Milano ha messo a disposizione le sue ampie aule per ospitare questo evento, un’occasione che ogni anno richiama il meglio della gioventù matematica della provincia.

“Questa edizione – ha proseguito la professoressa Fumi – è ancora più speciale, dato che il distretto di Piacenza ha visto crescere il numero di ammissioni alla finale nazionale che si terrà a Cesenatico a maggio. Grazie agli eccellenti risultati ottenuti negli anni passati, Piacenza avrà il privilegio di inviare ben quattro studenti alla competizione nazionale. Tra questi, spicca il nome di Marcel Stologan, che ha già conquistato un posto alla finale grazie alla sua straordinaria vittoria della medaglia d’oro lo scorso anno, quando frequentava il secondo anno di liceo. Oltre a Marcel, dalla prova di oggi verranno selezionati altri tre talenti. Così, il distretto di Piacenza potrà essere rappresentato da una squadra forte e determinata alla finale, pronta a competere con i migliori giovani matematici d’Italia”.

Un’ulteriore conferma del successo di questo progetto è l’impegno di rete tra gli istituti scolastici, che collaborano grazie al progetto Olimat per organizzare le gare e gli allenamenti. Un sostegno fondamentale arriva dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che contribuisce attivamente al successo di iniziative come questa, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nella formazione scientifica.