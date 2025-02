Convento di San Francesco, Soprintendenza preoccupata per il rischio caduta

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza “segnala il preoccupante stato conservativo dell’intero compendio rappresentato dalla chiesa della Santissima Annunziata e convento di San Francesco con chiostro annesso”. È quanto si legge nella comunicazione che l’organo ministeriale ha inviato alla Provincia di Sant’Antonio dei Frati Minori, proprietaria dell’immobile simbolo di Cortemaggiore, e per conoscenza alla Diocesi e al Comune. “Soprattutto – continua il testo – si segnala l’avanzato stato di fatiscenza della struttura di copertura dell’ala est conventuale, a rischio di imminenti cedimenti”.

Queste le premesse che hanno portato la Soprintendenza a ricordare all’ordine dei Frati Minori “che rimangono in essere – al di là di qualsiasi cessazione d’uso dei locali, anche in modo parziale – l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione del bene». Indicando come il Codice dei beni culturali e del paesaggio preveda di «porre in esecuzione quegli interventi provvisori e indispensabili per evitare danni al bene tutelato purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovrà far seguito tempestivamente il progetto degli interventi definitivi”.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ