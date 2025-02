Fiorenzuola, non si ferma all’alt dei carabinieri e scatta l’inseguimento: denunciato

Un giovane di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida con patente sospesa per omessa presentazione a visita medica, per mancato arresto all’alt, velocità pericolosa, circolazione con assicurazione scaduta e revisione scaduta. In totale ha accumulato sanzioni per circa 1.600 euro e l’auto è stata sequestrata.

l’inseguimento per le strade di fiorenzuola

E’ accaduto il pomeriggio di domenica, 16 febbraio intorno alle 15.30 a Fiorenzuola. L’auto guidata dal 27enne non si è fermata all’alt di una pattuglia del Radiomobile che stavano facendo un normale controllo alla circolazione stradale in località Barabasca ed è iniziato un lungo inseguimento, con manovre pericolose nel centro del capoluogo della Val d’Arda. L’uomo è riuscito a fuggire, ma dopo gli accertamenti i militari dell’Arma si sono presentati alla sua abitazione e condotto in caserma. E’ emerso che il giovane si era messo alla guida con patente sospesa, senza assicurazione e revisione dell’auto. E’ stato quindi denunciato e sanzionato.