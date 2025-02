First Tech Challenge, la squadra Tech It Isii alla sfida di Lignano Sabbiadoro

Studenti in classe volontariamente oltre la fine delle lezioni? Non è un sogno, ma la realtà che nasce dalla voglia di imparare, mettersi in gioco e rappresentare l’intera città in un evento di respiro internazionale! È la realtà della squadra Tech It Isii dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi Da Vinci, che parteciperà al torneo di robotica First Tech Challenge aperto a ragazzi di ogni parte del mondo.

Nata per diffondere tra i giovani un sano concetto di sfida e valori umani come attitudine alla collaborazione e apertura verso gli altri, la competizione ha varcato i confini degli Stati Uniti, dove si tiene la finalissima, per approdare in diversi Paesi. In Italia l’evento è in programma dal 20 al 22 febbraio, quando l’arena di Lignano Sabbiadoro si riempirà di partecipanti, robot progettati ad hoc e mattoncini colorati. La squadra Tech It Isii, accompagnata da Deenova in qualità di main partner, si prepara con impegno ed entusiasmo a tenere alto il nome di Piacenza.

come funziona la sfida

“Vengono assegnati dei punti – spiega Giacomo Pietro Cavallaro, professore di Elettrotecnica dell’ISII Marconi e coach del team insieme ai prof. Fabrizio Bernardi e Franco Bricchi – per ogni mattoncino che il robot riesce a prendere e portare alla posizione giusta. Inoltre, gareggiando 2 contro 2, le squadre alleate sommano i punti ed imparano a cooperare tra loro”. Ogni squadra poi è chiamata al confronto con una giuria qualificata per approfondire sia i problemi riscontrati nella costruzione dei robot che le soluzioni adottate. “E’ un ottimo percorso di crescita – riprende Cavallaro – durante il quale i partecipanti sperimentano sia attività pratiche, come assemblare un braccio telescopico o programmare routine di guida autonome, sia l’importanza delle relazioni nel raggiungimento dei singoli obiettivi. Senza contare che la lingua ufficiale della manifestazione è l’inglese, per cui i ragazzi accrescono anche competenze trasversali. Siamo orgogliosi di poter offrire una simile opportunità ai nostri studenti, ringrazio quindi Deenova e tutti gli sponsor”.

chi è deenova

Leader europeo nelle soluzioni meccatroniche per l’automazione della farmacia ospedaliera con oltre 100 strutture clienti in 11 Paesi, Deenova è main partner della squadra Tech It Isii. “Supportare i ragazzi dell’ISII Marconi in questo progetto è per noi motivo di grande soddisfazione” dichiara Giorgio Pavesi, Ceo di Deenova: “Una conferma dello stretto e proficuo rapporto che ci lega al mondo della scuola e al territorio, verso i quali desideriamo avere un ruolo attivo. Crediamo fermamente nel coinvolgimento dei giovani e nella loro crescita umana e professionale. I giovani rappresentano non solo il futuro della nostra azienda, ma di tutta la società di cui siamo parte, del nostro lavoro per il sistema sanitario come di ogni altro aspetto della vita.”

la squadra

Tech It Isii è la squadra di robotica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi Da Vinci, formata da studenti delle classi IV e V degli indirizzi di elettrotecnica, automazione, informatica e chimica. I membri della squadra sono: Moustafa Ahmed, Fugazza Irene, Marchettini Lorenzo, Favarel Pietro, Cassinelli Andrea, Alberici Marco, Nafisio Luca, Passafonti Mattia, Sini Cristian, Aramini Anthony, Fogliazza Emanuele, Sidoli Sofia, Montanari Simone, Salvarani Michele, Imberti Alessandro, Picchi Alessandro, Bianchi Alice, Carminati Giacomo, Ottola Manuel. I coach della squadra sono: Cavallaro Giacomo Pietro, Berardi Fabrizio, Bricchi Franco. Tutor Fiorani Massimo.

le aziende supporter

Le aziende che supportano la squadra nel First Tech Challenge 2025 sono: Deenova in qualità di main partner, Motridal, FT System Antares Vision, Fonder Shell, Brainfarm, Orion, Amada, Faro Bearings, Gualapack e Twinpack in qualità di partner.