Ambulanza impantanata nel fango a Tassara: intervento dei vigili del fuoco

Un’ambulanza della Croce Rossa di Pianello, con a bordo un’anziana, è rimasta impantanata nel fango. Sono dovuti intervenire i pompieri di Castel San Giovanni per liberare il mezzo e consentire all’equipaggio di raggiungere l’ospedale, dove l’anziana è stata poi ricoverata. Il fatto è accaduto martedì sera nei pressi di Tassara, lungo una strada in parte sterrata che conduce alla cascina dove l’anziana si trovava. Una volta caricata a bordo l’anziana, l’autoambulanza della Croce Rossa è ripartita. Ad un certo momento però le gomme del mezzo hanno iniziato a slittare. L’ambulanza ha iniziato a sbandare, motivo per cui l’autista ha deciso di fermarsi. Solo grazie ai pompieri il mezzo ha potuto essere trainato per poi riprendere la corsa verso l’ospedale.