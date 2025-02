Occupano una casa e si allacciano alla corrente elettrica: denunciati

Si erano stabiliti abusivamente all’interno di una casa effettuando anche un rudimentale, quanto pericoloso allacciamento alla rete elettrica, grazie al quale alimentavano l’impianto. I carabinieri di Fiorenzuola, sabato 16 febbraio, hanno scoperto due giovani (uno straniero di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale ed un giovane di 17 anni) che avevano occupato abusivamente una casa disabitata in Fiorenzuola di proprietà di un imprenditore, che aveva segnalato l’abusiva occupazione dell’immobile nonché l’irregolare allacciamento abusivo alla fornitura di energia elettrica (come anche attestato da un tecnico fatto appositamente intervenire sul posto). Dopo le formalità di rito, i due sono stati denunciati per invasione di edifici e furto in concorso.

Il giovane irregolare di 26 anni è stato anche invitato a presentarsi presso la questura di Piacenza per regolarizzare la propria posizione su territorio nazionale, mentre il 17enne è stato affidato ai servizi sociali del Comune, perché i genitori non ne avevano denunciato l’allontanamento ed erano disinteressati a riassumere la custodia.