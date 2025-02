On ER: questa sera su Telelibertà i “Terconauti” per raccontare l’autismo

Una storia che arriva da Rimini nella nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda su Telelibertà. È quella di due fratelli, Damiano e Margherita Tercon, che tutti conoscono come i Terconauti.

chi sono i terconauti

Damiano ha 43 anni ed è autistico, Margherita è sua sorella minore e sui social migliaia di persone seguono le loro avventure quotidiane, nate soprattutto per sensibilizzare sul tema della disabilità e sull’importanza di combattere i pregiudizi. Ospite in studio proprio Margherita, per parlare di disabilità, di inclusione, di solidarietà. E di un film che arriverà in primavera nelle sale di tutta Italia con il volto della bolognese Matilde De Angelis.

gli altri temi della puntata

Non manca la politica, in questa puntata, a partire dal lavoro delle commissioni. L’assessora al turismo Roberta Frisoni è intervenuta nella commissione Politiche economiche. Si è parlato di un turismo di qualità e di come garantire un’offerta annuale tale da favorire l’occupazione. Un dibattito importante ha riguardato il bilancio della Protezione civile: a parlarne, nelle commissioni Bilancio e Territorio, è stata Manuela Rontini, sottosegretaria della presidenza della giunta. L’assessora Gessica Allegni, invece, ha presentato il suo programma di mandato nelle due commissioni Scuola e Parità. I consiglieri intervistati sono Luca Quintavalla, Marta Evangelisti, Paolo Burani, Annalisa Arletti, Elena Carletti, Maria Costi e Ferdinando Pulitanò.