Borgonovo, piscina malandata: “Lavori o non potrà riaprire”

La piscina di Borgonovo mostra i segni del tempo. A cinquant’anni dalla sua inaugurazione l’impianto natatorio, frequentatissimo in estate, ha bisogno di lavori urgenti, In caso contrario rischia di saltare la stagione estiva. Per questo l’amministrazione comunale ha messo in conto una serie di lavori che tassativamente devono essere fatti da qui a giugno.

Servono 140mila euro

Il primo lotto di lavori, per 43mila euro, parte in questi giorni mentre un secondo lotto, per altri 100mila euro circa, partirà nelle prossime settimane per concludersi entro giugno. In tempo utile quindi per riaprire i battenti a inizio estate.

Gravi carenze

Una ricognizione sugli impianti elettrici ha rilevato gravi carenze. “L’analisi – dice l’assessore al bilancio Fabrizio Franzini – ha rilevato una situazione molto più critica di ogni previsione. Abbiamo selezionato – i lavori che non siano solo un ripiego temporaneo ma ci permettano di andare avanti ancora per qualche anno senza la preoccupazione di rimanere a piedi a metà stagione”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’