Allarme bocconi avvelenati a Calenzano, due cagnoline in pronto soccorso veterinario

Due cagnoline si trovano in pronto soccorso veterinario per aver ingerito bocconi avvelenati nei campi sopra San Boceto, nei pressi di Calenzano nel comune di Bettola. Il fatto è avvenuto nella giornata di mercoledì. La proprietaria di Zelda e Pepper – così si chiamano le due cagnoline – le ha prontamente portate dal veterinario il quale ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti: Ausl, carabinieri e Comune di Bettola.

“Probabilmente sono stati lasciati da qualcuno spaventato da tutte le notizie sui lupi – dice la donna -. Speriamo che le autorità provvedano al controllo e alla bonifica; potrebbero esserci in giro altri bocconi avvelenati”.

analisi in corso

Sono ora in corso le analisi tossicologiche per capire di quale veleno si tratti. “Zelda sta meglio – fa sapere oggi la proprietaria -, è reattiva, mentre Pepper, che era in condizioni critiche, è ancora instabile”. In mattinata il Comune di Bettola ha emesso un avviso per portare a conoscenza dei cittadini la sospetta presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi in località Camera Vecchia-Piccoli di Calenzano raccomandando in via precauzionale di tenere sotto controllo i bambini ed al guinzaglio cani o gatti di proprietà.

“Tutti i cittadini – si legge nella nota – devono segnalare azioni sospette all’autorità giudiziaria, così come tutti i rinvenimenti di esche o bocconi avvelenati”.