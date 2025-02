Consegna e ritiro dei capi h24 con la app, apre Clean Center in via Martiri della Resistenza

Si trova in via Martiri della Resistenza 1/b il nuovo punto Clean Center ed è stato inaugurato in pompa magna alla presenza di amici, fidati clienti, dell’assessore al commercio Simone Fornasari e dei rappresentanti degli organi di categoria. La sua particolarità è che è il primo assoluto in tutta Italia a fornire un servizio di consegna e ritiro dei capi 24 ore su 24 gestito tramite una semplice app sul cellulare.

Si chiama Dry Clean App, è già attiva e proprio ieri mattina durante l’inaugurazione tanti clienti ne hanno approfittato per avere la nuova tessera del locale e scaricarla sul telefono. “Molto semplice da utilizzare – ha spiegato Marco Severgnini – il servizio di questo punto è il nostro classico, con la differenza che si potrà effettuare consegna e ritiro dei capi 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. In più c’è una novità all’avanguardia, il tutto è possibile grazie all’app che permette di accedere al servizio h24 e ricevere notifiche per essere avvisati quando i capi sono pronti, inoltre si può pagare anche con carte prepagate senza per forza dover usare i contanti”.