L’arte del “litigare bene” insegnata ai figli con Ping e il libro di Marta Versiglia

Nel condominio Baruffe & Abbracci ci sono tante famiglie alle prese con diversi problemi e ad aiutarle ecco che arriva magicamente Ping, personaggio surreale che con i suoi consigli insegnerà a genitori e figli l’arte del “litigare bene”. Un racconto di fantasia che ha dentro di sé una lezione ben precisa: è il nuovo libro di Marta Versiglia, pedagogista e counselor di lunga esperienza del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, intitolato “Il condominio Baruffe & Abbracci – Litighiamo bene!”.

L’autrice lo presenterà in anteprima a Piacenza il prossimo martedì 25 febbraio alle ore 17 alla Biblioteca per Ragazzi “Giana Anguissola”, evento aperto a tutta la cittadinanza introdotto dal direttore del CPP Daniele Novara. Una delle cose più difficili da insegnare ai bambini è proprio il senso del litigio, la modalità sana per esprimere la propria frustrazione, la propria rabbia, il proprio malcontento, senza mai perdere di vista la cosa più preziosa che abbiamo in quanto “animali sociali”: il rispetto dell’altro.

Marta Versiglia fa proprio questo, insegna alle famiglie a gestire bene il momento del conflitto, qualunque esso sia, per consentire di trasformare le contrarietà in occasioni per conoscersi meglio. In questo libro l’autrice apre le porte di casa di sei appartamenti di un immaginario condominio, iconicamente chiamato Condominio Baruffe & Abbracci, e racconta la realtà di altrettante famiglie all’apparenza molto diverse, ma in realtà sempre uguali nelle proprie dinamiche. A risolvere la situazione, in tutti i casi, interviene Ping, un personaggio “fuori dal tempo e dallo spazio”, che piomba nelle case con il suo gomitolo rosso per portare un nuovo punto di vista. Attraverso questi piccoli racconti illustrati sono veicolati dei messaggi educativi importanti. Uno su tutti: anche nel peggiore dei momenti, nel litigio più litigioso, non bisogna mai dimenticare che comunicare è sempre possibile.