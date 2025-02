Maltrattamenti in famiglia, chiesta la condanna a tre anni per il marito di Elisa Terzoni

Elisa Terzoni il 20 marzo del 2024, all’età di 33 anni, è stata vittima di un incidente stradale avvenuto sull’A1. Tornava da un corso di autodifesa per donne organizzato a Castel San Giovanni quando un camion travolse la sua auto. Nel processo per maltrattamenti che vede imputato l’ex marito, ieri, al termine dell’udienza durata più di quattro ore, il pubblico ministero Ornella Chicca ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione. Ma per la sentenza si dovrà attendere il 7 aprile. Sono cinque i capi d’imputazione di cui risponde l’imputato. Fatti avvenuti a Bacedasco, nel comune di Vernasca, dove viveva la famiglia. In primo luogo, maltrattamenti nei confronti di Elisa, che si sarebbero protratti negli anni del loro rapporto, dal 2010 al 2022. Si parla di comportamenti vessatori, oltre che di calci, pugni e schiaffi. Si aggiungono accuse di lesioni personali.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO OGGI SU LIBERTA’