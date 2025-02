Mezzo chilo di droga in casa e in auto, due giovani arrestati dalla polizia

Due giovani sono stati arrestati dalla polizia con quasi mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana. È accaduto nei giorni scorsi nella zona di via Manfredi. A finire in manette una ragazza piacentina di 19 anni e un ragazzo romano di 26 anni residente a Piacenza. La maggior parte della droga è stata recuperata nell’abitazione della giovane, mentre una parte più modesta è stata trovata a bordo del veicolo del ventiseienne. I due, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono stati trasferiti in carceri differenti: lei nel carcere di Reggio Emilia e lui in quello di Ferrara. L’arresto sembra essere il risultato di un’attenta attività investigativa.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’