Polichirurgico, sabato 22 si smonta la gru: parcheggio chiuso, solo transito pedoni

L’Azienda Sanitaria rende noto che nella giornata di sabato 22 febbraio avverrà lo smontaggio della gru posizionata nel parcheggio del Polichirurgico.

Per consentire in sicurezza le operazioni di smontaggio, l’intero parcheggio sarà, come già avvenuto in fase di montaggio, interdetto al transito di veicoli non coinvolti nei lavori. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale.