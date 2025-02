Psoriasi, con le terapie biologiche migliora la qualità di vita: stasera a “Star bene”

Fattori genetici e ambientali ma anche stress e stili di vita scorretti. Nella puntata di questa sera di “Star bene”, la trasmissione dedicata alla salute, in onda su Telelibertà alle 21.00 e condotta dalla giornalista Marzia Foletti si parla di psoriasi, malattia infiammatoria cronica della pelle che induce una crescita anomala dell’epidermide. Si tratta di una patologia a carattere cronico recidivante che deriva da una combinazione di fattori. La psoriasi non è contagiosa e alterna periodi in cui i sintomi si intensificano a momenti in cui sono molto lievi. Può presentarsi in varie forme, la cui gravità varia da persona a persona.

psoriasi: trattamenti

Nel corso degli anni, il trattamento della psoriasi ha visto un notevole progresso, grazie all’avanzamento delle terapie biologiche e delle terapie sistemiche. Sebbene non curabile, può essere gestita efficacemente grazie agli avanzamenti terapeutici. Si parlerà delle terapie biologiche e innovative che stanno trasformando il trattamento della psoriasi, permettendo ai pazienti di vivere con meno disagi e migliorare la qualità della vita. Studi recenti avrebbero trovato anche una correlazione tra questa patologia e il microbioma intestinale. La trasmissione è sostenuta da Asia Group, Ambiente, Sicurezza, Salute, Medicina del lavoro.

STAR BENE a TELELIBERTA’: GLI OSPITI IN STUDIO

In studio ci saranno: Massimo Gasperini, Responsabile Dermatologia dell’Ospedale di Piacenza, Francesca Corradi, dermatologa dell’Ospedale di Piacenza, Luigi Cavanna, primario Area Medica Casa di Cura Piacenza, Francesco Sabbadini, direttore Medicina del Lavoro di Asia Group.

DOVE E QUANDO guardare LE PUNTATE DI STAR BENE

La trasmissione va in onda alle 21.00 sul canale 76 di Telelibertà e, in diretta streaming, sul sito liberta.it nella sezione Tv live. Le puntate di Star Bene sono disponibili On Demand sul sito www.teleliberta.tv