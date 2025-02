Scontro tra auto e tir in autostrada A21, un ferito grave trasportato a Parma

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio in autostrada A21. Per cause da chiarire, all’altezza del casello di Castelvetro, in direzione Brescia, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Gli occupanti della vettura sono rimasti feriti, il più grave è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma. L’altro ferito è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Fiorenzuola e da Piacenza con l’autogru. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale.