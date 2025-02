Si rompe il meccanismo, la statua di Sant’Antonino continua a girare IL VIDEO

Un’anomalia segnalata da diversi cittadini: la statua di Sant’Antonino, dedicata al patrono di Piacenza, non smette di girare su se stessa. La statua posizionata all’imbocco del Facsal, normalmente ruota di 90 gradi ogni ora, per una rotazione completa impiegava quattro ore. Nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio, il movimento è molto più rapido ed è evidente osservando la base della statua.

Pensata dallo scultore piacentino Sergio Brizzolesi venne realizzata materialmente in una fonderia degli Usa a spese di un generoso emigrato piacentino, Piero Mussi, ed arrivò in Italia via nave. A tagliare il nastro nel 2001 fu il sindaco Guidotti.

Nel 2013 la statua si era fermata in direzione via Palmerio e nel 2017 in direzione Facsal ed erano stati necessari interventi per farla ripartire.

